لاتزال الراقصة البرازيلية ​لورديانا​ تتصدر المشهد العام في مصر والعالم، وذلك بعد تصدرها لمواقع التواصل الإجتماعي وحديث الجمهور بسبب مقطع الفيديو الذي إنتشر لها وهي ترقص على أغنية “أخواتي”، إذ تفاعل المتابعون مع هذا الفيديو بشكل كبير، وحققت من خلال شهرة واسعة.

وجديد هذا الأمر، هو الجدل الذي أثير بسببها داخل مدارس مصر، وذلك بعد تداول مقطع فيديو من إحدى المدارس، ظهر فيه عدد من الطلاب وهم يشاهدون داخل الصف الفيديو الخاص بها، وهو الامر الذي اثار جدلاً واسعاً.



ومن ناحية أخرى، كانت ظهرت لورديانا في مقطع فيديو مع المطرب المصري محمود الليثي وهي وهي ترقص على أنغام مهرجان”آه يا اشطة بالزبادي انتي جامدة موت.. طب ع الهادي يا زبادي”.

وتستعد الراقصة البرازيلية لورديانا لتصوير فيديو كليب أغنية “خدلك باكو” من غناء الفنان إياد جمال، والذي سيتم طرحها قريبًا، حيث سيتم إذاعتها على عدد من القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي.