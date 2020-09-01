تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مقطعاً من مسرحية شارك فيها الفنان الكويتي ثامر الشعيبي، شقيق الفنانة هيا الشعيبي”.

وتعرض الأخير لموجة واسعة من الانتقادات بسبب الدور الذي أداه حيث ظهر على المسرح بملابس امرأة سمينة جداً وبدأ يتراقص فيما يقوم أحدهم بالغناء.

وأكثر ما أثار انزعاج المتابعين قيام المغني بالركوع خلف الممثل وهو ما اعتبره كثيرون ايحاء غير أخلاقي. ولم يتردد بعضهم في مهاجمة هيا أيضاً.

ومما جاء في التعليق على احد تلك الحسابات: “شنو هالمسخرة اللي صايرة بالمسرح وين الرقابة عن الإنحطاط هذا؟” و”مو موضوع انحطاط ، موضوع ايش التفاهة ذي يعني هذه تسموها كوميدية هيا طول عمرها معروفة بالاعمال الغبية والتافهة” و”ترا ما صار يضحك موضوع رجال يلبس ملابس بنت ويحط مخدات” و”الكوميديا الكويتية الى الأسوء لا تناسب عادات المجتمع العربي”.

ورغم هذا دافع بعضهم عن الممثل معتبرين أن ما يحدث يأتي في إطار عمل مسرحي وأنه يهدف إلى إضحاك المشاهدين مع الإشارة إلى أن التقليد يشكل جزءًا من الكوميديا.