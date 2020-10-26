بعد أيام من وضع مسن هندي في ثلاجة الموتى عن طريق الخطأ، تكررت الواقعة مع طفل حديث الولادة في مستشفى بالمكسيك ترك 6 ساعات في ثلاجة الموتى قبل اكتشاف أنه لا يزال على قيد الحياة، وفق ما اشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، التي لفتت الى ان الواقعة حدثت صباح الأربعاء الماضي في مستشفى لا مارجريتا بمدينة بويبلا المكسيكية.

ونقلت الصحيفة عن بيان للمستشفى، أن “الطفل، الذي لم يعلن عن اسمه، ولد قبل أوانه في الأسبوع 23 فقط، وتبين أن المولود لا توجد عليه أي علامات للحياة، وتم إعلان وفاته ونقله إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى الساعة الرابعة صباحا”. وتابعت انه عند الساعة 10 صباحا، اكتشف موظفو مكتب دفن الموتى أن المولود الجديد الذي تم إخراجه من ثلاجة المستشفى، لا يزال حيا ويتنفس. ويظهر الفيديو، وفق ما اشارت “ديلي ميل” اللحظة التي شاهد فيها والد الطفل ابنه وهو يبكي ويطالب الصغير بأن يكون قوياً ويتمسك بالحياة. ويمكن سماع الأب وهو يقول لابنه: “ها أنا بجوارك، استمر في الكفاح أيها الصغير والمقاومة، إنني احبك”، وتابع: “يا رب كن مع هذا الصغير واحفظه واحفظ حياته”.