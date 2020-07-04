تداولت عدة حسابات نشطة علي مواقع التواصل الإجتماعي صوراً نادرة للفنانة الكويتية “أحلام الشامسي” مع زوجها بطل الرالي القطري “مبارك الهاجري” يرجع تاريخها إلي العام 2003 حيث دخل الزوجان القفص الذهبي واعلنا قرانهما وتوجاه بحفل زفاف أسطوري تحاكت به الأوساط الفنية وقتها .

حيث أن هذه الصور كانت قد نشرتها أحلام منذ سنوات، وذلك بعد أن اخفت تفاصيل حياتها الزوجية خصوصاً في ما يتعلّق بيوم زفافها لسنواتٍ طويلة. ورأى المتابعين أنها بدت كالأميرات في ذلك اليوم. وتداول النشطاء ومحبو الفنانة الإماراتية تلك الصور بشكل مكثف .

الفنانة الكويتية “أحلام” مع زوجها “مبارك الهاجري” في حفل زفافهما عام 2003

الفنانة “أحلام الشامسي” مع زوجها في حفل زفافهما قبل 17 عام

يُذكر أن الفنانة أحلام قد أعربت مؤخراً عن حزنها الشديد بسبب وفاة أحد معجبيها، حيث نشرت صورة له بحسابها على إنستجرام، كما نعته من خلال صفحتها الرسمية بموقع “تويتر” فكتبت: “انتقل الى رحمة الله أخوي وصديقي المخلص الصدوق بدر العليان أحد أصدق جمهوري”. وأضافت: “أصعب تغريدة كتبتها على تويتر أحس قلبي بيوقف الله يرحمك ويغفر لك ويجعل هذي الأيام خير أيامك ويبدلك دار خير من دارك وأهل خير من أهلك ويجعل ما جاك كله تكفير من ربي راح اشتاق لك ولتغريداتك ولمحبتك يا الوفي”.