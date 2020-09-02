أجرت الفنانة المصرية ” أنغام ” مداخلة هاتفية لبرنامج ” ET بالعربي ” كشفت من خلالها عن استيائها مما تردد في الآونة الأخيرة بعد طرحها لأحدث أغانيها ” بحبك وبرتاحلك ” حول دخولها في قصة حب جديدة .

خاصة بعد أن لاحظ المتابعون بعد مشاهدة الفيديو كليب الخاص بالأغنية ارتداء أنغام لدبلة في يدها اليمنى وهو ما أثار الجدل حول استعدادها للزواج للمرة الخامسة .

فأشارت أنغام إلى إنها لم تقصد شخصا بعينه في كلمات الأغنية قائلة : ” مفيش شخص معين أقوله بحبك وبرتاحلك .. مفيش شخص معين خالص ولكن هو تعبير لطيف إنك تقوله لشخص لطيف فيه كل الصفات ” .

وتابعت : ” في كلام كتير أوي عن حياتي الشخصية ومبقاش عاجبني لكن متجاهلاه .. في الحقيقة إنه صفر كل حاجة وفي نفس الوقت مستفز جدا ” .

واضافت : ” أنا مبحبش الفنان يتحدث عن حياته الشخصية ولو عندي حاجة عايزة أقولها هقولها لو مش عايزة مش هقولها .. والتطفل والفضول بقى أحد أهم صفات الناس ومبقاش في حل عندي غير الصمت ” .