نشر حساب على موقع تويتر يجمل اسم “سفارة إسرائيل الافتراضية في دول الخليج“مقطع فيديو لاتصال هاتفي بين إسرائيل والإمارات عقب تدشين خطوط الهاتف بين الدولتين.
ويظهر في الفيديو سيدة عرفت عن نفسها بأنها “لورينا من اسرائيل” وهي تتصل بمواطن اماراتي يدعى علي لتسأله عن رأيه في اتفاقية السلام الاماراتية-الاسرائيلية والذي عبر بدوره عن سعادته بالاتفاق “المهم لجميع شعوب المنطقة”.
ويذكر أن الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني في الإمارات، استقبل الثلاثاء، رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) يوسي كوهين، وذلك بعد الإعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين، الخميس الماضي.
وكان بيان مشترك للولايات المتحدة الأمريكية والإمارات وإسرائيل، الخميس، قد ذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اتفقوا على “تطبيع كامل” للعلاقات بين الإمارات وإسرائيل، حسب نص البيان الذي نشره ترامب الذي وصف الاتفاق بأنه “إنجاز تاريخي”، وقال عبر حسابه على تويتر، إنه “اتفاق سلام تاريخي بين أصدقائنا العظام إسرائيل والإمارات”.
اتصالين ثلاثة من المتزحلقات اليهوديات للشباب العربي المحروم ههههههههههههههههه وتنفتح سفارات لإسرائيل في جميع العواصم العربية هههههههههههههههه ولا يحتاج ان يتوسط الرئيس الامريكي ترامب ولا نحنحياهو يهدد هههههههههههههههههه
سبحان الله الشعب العربي كان قومي وبشخطت قلم بتوقيع اتفاقية سلام من امرائهم وملوكهم اصبحو محبين للسلام !!
حتى البنت الطرمه بعدما كانت تنادي بقومية بلدها وتتهم بعض الشعوب بولائهم لايران اصبحت اليوم تتكلم وتمهد عن سلام محتمل بين بلدها واسرائيل بمقابل مجزي !!! عارفه الدور عليهم
انتم من اتفقتم مع الشيطان بدمار الدول العربيه ومحاربة الاسلاميين مثل جماعة الاخوان وجمعيات الاصلاح وغيرهم
طبلي يا طرمه ومهدي لكي لا تطلعي بسواد الوجه ، سود الله وجه مثل ركابك
قبل ١٠ سنوات قلت بعدهذا الموقع
على الفلسطينيين ان يتحدو مع الاسرائيليين ضد العرب قبل ما العرب ما تتحد مع اسرائيل ضدهم
بالنسبه لي حكومة اسرائيل اشرف من السلطه الفلسطينيه ومن عرفات بقبره لكن لا احد يزايد بمواقفه
مع مرور الزمن ومع كل هذا التغيير ببعض الدول العربيه سيأتي يوم ويحذفون الايات الجهاديه من القرأن ، كل الدلائل تشير الي تكذيب صحيح البخاري ومسلم وحذف بعض الايات القرأنيه
ايام سوده مقبله
مالك حق ابو انبطاح هههههههههههههههه
مادام الشعب العربي يريد النوكاح فما على الحكومات الا الانشكاح ههههههههههههههههههه
ماذا تقول أنت؟