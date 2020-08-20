نشر حساب على موقع تويتر يجمل اسم “سفارة إسرائيل الافتراضية في دول الخليج“مقطع فيديو لاتصال هاتفي بين إسرائيل والإمارات عقب تدشين خطوط الهاتف بين الدولتين.

ويظهر في الفيديو سيدة عرفت عن نفسها بأنها “لورينا من اسرائيل” وهي تتصل بمواطن اماراتي يدعى علي لتسأله عن رأيه في اتفاقية السلام الاماراتية-الاسرائيلية والذي عبر بدوره عن سعادته بالاتفاق “المهم لجميع شعوب المنطقة”.

ويذكر أن الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني في الإمارات، استقبل الثلاثاء، رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) يوسي كوهين، وذلك بعد الإعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين، الخميس الماضي.

وكان بيان مشترك للولايات المتحدة الأمريكية والإمارات وإسرائيل، الخميس، قد ذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اتفقوا على “تطبيع كامل” للعلاقات بين الإمارات وإسرائيل، حسب نص البيان الذي نشره ترامب الذي وصف الاتفاق بأنه “إنجاز تاريخي”، وقال عبر حسابه على تويتر، إنه “اتفاق سلام تاريخي بين أصدقائنا العظام إسرائيل والإمارات”.