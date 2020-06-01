تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة للنجم التركي”كيفانش تاتليتوغ” المعروف بـ”مهند” في العالم العربي، حيث كان برفقة أخته “ميليسا” التى تبلغ من العمر 34 عامًا، والتى أبهرت الجميع بجمالها وبشبها الكبير له .

وانهالت التعليقات من متابعين ومحبين الفنان على تلك الصورة، وتناول أغلبها الحديث عن مدى التشابه بين كيفانش وشقيقته الشقراء، واشادوا بجمالها الطبيعي الذي لفت إليه الانظار. وأشار آخرون أن ميليسا كانت قد ظهرت مسبقاً في مسلسل “العشق الممنوع” كضيفة في بعض الحلقات بعد أن تلقت دروساً في مجال التمثيل. يُذكر أن ميليسا لديها طفلان هما كيفانش ومارجان وتجمعهما كثيراً من الصور برفقة شقيق والداتهم الفنان.

يُذكر أن النجم التركي كيفانش تاتليتوغ قد صرّح مؤخراً عما سيفعله بعد أنتهاء وباء كورونا الذي أجتاح العالم، حيث قال إنه سيركض في جميع شوارع إسطنبول فور إيجاد لقاح نهائي لفيروس كورونا والقضاء عليها.ووعد أن يجول كل الشوارع في العاصمة التركية بشكل متواصل دون أن يتوقف، بعدما يعلن أحدهم إيجاد لقاح للفيروس اللعين. حيث قال : “أعدكم أنني سأفعلها، سأركض دون توقف، سأتعب كثيرًا لكنني سأكون سعيدًا بخلاص البشرية من ذلك الفيروس السيء الذي يخترق أجسادنا بوقاحة ويعرّضنا لخطر الموت”.