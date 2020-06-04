نشرت النجمة الإستعراضية “شريهان” تغريدة عبر حسابها الرسمي علي مواقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، أثارت بها قلق جمهورها ومحبيها حول حالتها الصحية ،وتوالت تعليقات المتابعين داعيين لها بالشفاء العاجل، وتساءلوا عن سبب كتابة هذه التغريدة، وهل أصابها مكروه؟.

حيث دعت شريهان لنفسها، كاتبة: “أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر”، لترد عليها الفنانة الكويتية “أحلام” كاتبة: “سلامتك يا غالية”.

قلقي ودعائي عليكم ولكم جميعاً "كل العالمين" وليس نفسي .. حماكم ربي و رعاكم وحفظكم من كل مكروه وشر أو أي أذى .. اللهم أمين يارب العالمين. — Sherihan (@Sherihan) June 3, 2020

من جانبها أوضحت شريهان أنها بخير وأنها تدعو للجميع وليس نفسها، فكتبت في تغريدة أخري تقول: “قلقي ودعائي عليكم ولكم جميعاً (كل العالمين) وليس نفسي.. حماكم ربي ورعاكم وحفظكم من كل مكروه وشر أو أي أذى .. اللهم أمين يارب العالمين”.

يُذكر أن الفنانة شريهان قد نشرت مؤخراً، عبر حسابها على تويتر، صورة تجمعها بالفنانة القديرة رجاء الجداوى، متمنية لها الشفاء العاجل بعد إصابتها بفيروس كورونا ، وأرفقت الصورة بالتعليق فقالت: “كوني بخير أرجوكي يا أنيقة الفن المصري.. قومي لنا جميعاً بالسلامة يا أم أميرة صغيرتي وحبيبتي وإبنة قلبي”.