بعد خروج الإعلامي المصري ” مفيد فوزي ” بتصريحات مثيرة للجدل حول وفاة الفنانة المصرية ” سعاد حسني ” في مقابلة ببرنامج شيخ الحارة والجريئة الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي .

والتي أشار فيها إلى أن وفاة سعاد حسني جاءت بسبب إدمانها لللمهدئات ولم تقتل منتحرة .

ردت على ذلك شقيقتها ” جنجاه عبد المنعم ” المعروفة ب ” جيجي حسني ” في تصريحات صحفية لها نافية كل ما تردد وتكشف حقيقة وفاتها .

فقالت جيجي حسني أن ما قاله مفيد فوزي عار تماما من الصحة وكان عليه أن يتحرى الدقة في تصريحاته .

وأكدت على أن سعاد حسني قُتلت قبل أن يتم إلقاؤها من شرفة منزلها الذي كانت تسكن فيه بالعاصمة البريطانية لندن .. وأن صديقتها ” نادية ” التي كانت تقيم معها في المنزل أكدت على وجود دماء من سعاد حسني على مخدة سريرها .

وأضافت إنه مع تشريح الجثة تبين وجود آثار طعنة في الرأس وكسور في الساقين والذراعين بالإضافة إلى تهتك في الجمجمة نتيجة طعنها بآلة حادة قبل إلقائها من المنزل .. مؤكدة أنها رأت كل هذا عند تغسيل جثمان شقيقتها الراحلة .

واستنكرت جيجي حسني ما قاله مفيد فوزي حول استشهاده بكلام شقيق الفنانة الراحلة بأن الجثمان كان سليما ولم يكن به خدش .. وعلقت على ذلك قائلة : ” إزاي يبقى مفيهاش خدش بعد كل ده ” .

وأشارت إلى أن شقيقها لم يخبر مفيد فوزي بمثل هذا الحديث .. وأكدت أن علاقة مفيد فوزي بشقيقتها سعاد حسني توطدت خلال فترة زواجها من الفنان الراحل عبد الحليم حافظ فقط ولم تعد بذات القوة عقب انفصالها عنه .