شاركت أيقونة الجمال الفنانة المصرية ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الموثّق بموقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام” بصورة جديدة، أطلّت من خلالها بإطلالة رمضانية مميزة.نالت بها إعجاب عدد كبير من متابعيها. الذين أشادوا بجمالها ورقتها.

ياسمين لفتت الأنظار بأنوثتها، حيث ارتدت “عباية” رمضانية باللون البيج ومطرزة باللون الذهبي وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وجذابة ومبهجة، كما حرصت ياسمين على اختيار مكياج ناعم جدًا بألوان النيود، فيما تركت شعرها منسدلًا على طبيعته، في إطلالة مناسبة جدًا لأجواء شهر رمضان المبارك.

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يُذكر أن ياسمين بدأت مسيرتها الفنية في عام 2014 من خلال مسلسل “جبل الحلال” وأيضاً شاركت في الكثير من الأعمال الأخرى المميزة، وأيضاً في عام 2020 تزوجت من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وحفل الزفاف وعقد القران اقتصر على دائرة صغيرة من الأهل والمعارف، وهذا بسبب تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

في سياقٍ آخر، نشر رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة صورة له مع زوجته ياسمين صبري عبر حسابه على إنستجرام، وبدا الزوجان سعيدان، وعلّق على الصورة “زوجتي الجميلة”، وارتدت ياسمين في الصورة فستان ميدي بنقشة الفهد، ما فتح باب التعليقات من قبل الجمهور على اطلالة ياسمين صبري وقالوا لأحمد “تموت أنت في التايجر يا أبو هشيمة”.

وعلي الصعيد الفنى، كان آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري بالموسم الرمضانى الماضي 2020، ”مسلسل فرصة تانية” الذي شاركها في بطولته كل من أحمد مجدي وهبة مجدي ودياب وإداورد وهبة عبدالغني ومحمد أبو داود ومحمود البزاوي وأحمد الشامي وعدد آخر من الفنانين الشباب.

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