كشفت صحيفة ” الصباح ” المغربية عن وقوع حادثة انتحار عاشقين في منطقة جبل الحبيب في إقليم تطوان بدولة المغرب .

حيث تم العثور على جثتي الشاب البالغ من العمر 18 عاما والفتاة 14 عاما معلقتين في جذع شجرة .. واللذان كانت تربطهما علاقة عاطفية ويرغبان في الزواج .

إلا أن والد الفتاة وقف في وجه رغبتهما ورفض رفضا قاطعا فكرة الزواج مما دفعهما إلى الاختلاء وسط غابة ليضعا حدا لحياتهما شنقا .

وأكدت نتائج تقرير الطب الشرعي على عدم وجود شبهة جنائية وراء مقتلهما حيث أشار إلى وجود آثار حبل وزرقة حول رقبتهما .. ما يؤكد أن وفاتهما كانت نتيجة انتحارهما شنقا .

وأضاف أنه لم يظهر على جسدي الضحيتين أي أثر للعنف أو التعذيب .. مشيرا إلى أن الفتاة لم يتم اغتصابها وكاملة العذرية على عكس ما تم الترويج له بالمنطقة .