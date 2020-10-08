تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة بالأبيض والأسود ظهرت فيها الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​ برفقة الممثل المصري العالمي الراحل ​عمر الشريف​.

وبدا كل من عبد الرازق والشريف في الصورة وهما يلتقطان الصور ويمسكان بيدهما جائزة، فيما أعرب عدد كبير من المتابعين عن إستغرابهم وصدمتهم من هذه الصورة، ومدى دقتها، ليتبيّن بعد ذلك أن الصورة مركبّة، وكانت نشرتها عبد الرازق عبر خاصية القصص المصورة على صفحتها الخاصة من باب المزاح فقط.

يشار إلى أن الصورة الأصلية هي للممثلة المكسيكية إليسا كارديناس، بصحبة عمر الشريف في حفل جوائز الغولدن غلوب الـ22 عام 1965.



