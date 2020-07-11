أحدثت الفنانة المصرية “غادة عبد الرازق”، حالة من الجدل بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث ظهرت فيه وهي ترتدي “هوت شورت” قصيرًا للغاية وذلك خلال احتفالاً مفاجئاً بعيد ميلادها، أقامته لها أسرتها خلال تواجدهم في أحد المصايف لقضاء فترة الإجازة الصيفية؛ ‏وسريعًا تداركت عبدالرازق الموقف وأقدمت على حذف المقطع من حسابها .

ولكن سرعان ما تداولته عدة حسابات نشطة علي مواقع التواصل الإجتماعي، وسط حالة من السخرية بسبب الملابس التي ظهرت بها الفنانة والتي كانت بطريقة عفوية كون ما أقيم من احتفال لها تم بشكل مفاجئ.وجاءت تعليقات الجمهور علي شاكلة: “مسحته عشان نسيت تلبس”، وقال أحد المعلقين إنه لن يلوم عليها حذفها للمقطع بسبب طريقة التصوير التي تمت، حيث قال: “مالومها المصور أكيد مصور برجله”.

في سياق مُتصل، شاركت غادة عبد الرازق متابعيها عبر حسابها بـ إنستجرام، بصورًا من احتفالها مع عائلتها وأصدقائها وذلك بعدما قامت بتغيير ملابسها للاحتفال بشكل عائلي وعلقت على الصور قائلة: “ميرسي صلاح، لميس، روتانا، يسرية ‏على المفاجأة الحلوة أوي دي بحبكم”.‏

يُذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق تصدرت قبل عدة أيام التريند علي السوشيال ميديا، بعد مشاركتها لمجموعه من الصور الجريئة عبر حسابها الرسمي بـ إنستجرام، حيث كانت مع زوجها “هيثم زنيتا”، يستمتعون بقضاء الإجازة الصيفية بأحد الشواطئ، وحازت الصور على اهتمام محبيها؛ لما شهدته من الظهور الزوجان بدون أي ملابس في الجزء الظاهر من الصور ما اوحى بأنها كانت شبه عارية، وبسبب غادة التى ظهرت بإطلالة بحرية طبيعية بدون مكياج، وعلقت عليها بجملة: “الصيف بدأ”، مما لفت إليهما الأنظار بشدة .