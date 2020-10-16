اشارت صحيفة “اليوم السابع” المصرية الى ان مباحث الآداب العامة بالدقهلية في مصر من إلقاء القبض على ثلاثة شبان وثلاث فتيات أثناء قيامهم بممارسة الجنس داخل أحد السيارات بتقسيم أبوالليل بمدينة مبارك بالمنصورة.

ولفتت الصحيفة الى ان التحريات كشفت أن المتهم الثالث سبق اتهامه فى ٧ قضايا (سلاح أبيض وخطف ونشل ومخدرات) فيما المتهمة الرابعة سبق اتهامها فى 4 قضايا (نشل وتحريض على فسق وزنا)، والمتهمة الخامسة سبق اتهامها فى قضيتى(تبديد وتحريض على فسق) والمتهمة السادسة سبق اتهامها فى قضيتى مخدرات واداب.

واشارت الصحيفة الى ان الموقوفين اعترفوا بممارسة الجنس بمقابل مادي.