تداولت الصحف والمنصات الإعلامية في الايام القليلة الماضية، خبر اعلان الممثل المصري “هشام سليم” عن تحول ابنته نورا الى شاب يدعي نور، وذلك من خلال برنامج “شيخ الحارة والجريئة” مع المخرجة إيناس الدغيدي ثم من خلال برنامج “جعفر توك” مع الإعلامى جعفر عبد الكريم، حيث استقطب بذلك عددا كبيرا من الناس الذين احترموا موقفه.

ولكن نور هشام سليم لم يكن الوحيد في التحول الجنسي من إنثي إلي ذكر، فهناك بعض المشاهير الذين كانوا بالاصل إناثاً وتحولوا إلي ذكور، وخاضوا تجربة العبور الجنسي .

وفيما يلي سوف نستعرض معاً عدد من المشاهير الذين ولدوا بالأصل إناثاً ثم تحولوا .

باك أنجل (Buck Angel): الذي يعتبر أيقونة للمتحولين جنسيًا، ولد في 5 يونيو 1972 في منطقة سان فرناندو في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو مخرج و صانع أفلام. لم تكن حياته سهلة علي الإطلاق، حيث عانى خلال طفولته ومراهقته من إضراب هويته الجنسية وكان دائما ما يوصف بأنه فتاة “مترجلة” أي متشبهه بالرجال. وفي سن الـ 16 في مرحلة البلوغ ظهرت بوضوح خصائصة الجنسية المضطربه، وتم إرساله للعلاج بعد محاولته للإنتحار في المدرسة الثانوية. حتى أنه عمل كعارضة أزياء نسائية لبعض السنوات. إلي أن قام بعملية التحول الجنسي وأصبح ينتمى غلي جنس الرجال، وفي عام 2007 حصل علي جائزة “أفضل متحول جنسي للسنة”. ويعمل حاليًا كمحامي ومحاضر ومعلم وكاتب ، بالإضافة إلي إدارة شركة الإنتاج السينمائي الخاصة به والمعروفة باسم Buck Angel Entertainment.

جيمي ويلسون (Jimmy Wilson)​: يعتبر من أجمل المتحولين جنسياً. ويعمل حاليًا كموسيقي في العديد من الأماكن بالولايات المتحدة الأمريكية، عاش ويلسون كإمرأة لمدة 18 عاماً قبل أن يخضع لجراحة تغيير الجنس. بعد عامين من التدريب والعلاج بالهرمونات، حيث أصبح غير قابل للتمييز عن أي رجل عادي. وتعرض”ويلسون” لهجوم كبيرعندما أخباره المحيطين به بقرار التحول، وكان تعليق أغلبهم بأن شكله كأنثى لا يدل نهائيًا على وجود أي علامات للذكورة ، ولكن إصر ويلسون علي التحول الجنسي وبعد إجرائه العملية، لم يكتفِ بذلك، بل انخرط فى برنامج صارم من التمرينات الرياضية والاستمرار على الادوية لمدة عام كامل حتى أصبح يمتلك عضلات شاب رياضي.

إيان هارفي (Ian Harvie): ولد في 28 مايو 1968 في بورتلاند بولاية مين بأمريكا، وهو ممثل كوميدي أمريكي. واشتهر بتحوله الجنسي من إنثي إلي رجل، وغالباً ما يستخدم تجربته في التجول الجنسي كمادة كوميدية في عروضة الفنية حول العالم محاولاً بذلك محو الكثير من الأساطير تجربة التحول الجنسي.

تشاز بونو(chaz bono): ولد في 4 مارس 1969 كإبنة للفنانين الأمريكيين ” المغنية شير” و”سونى بونو” ، وهو في الوقت الحالي كاتب وموسيقي وممثل أمريكي، حيث أجري عملية التحول الجنسي في سن الـ25 وتحول من أنثي إلي ذكر .

أندرياس كريجر (Andreas Krieger): ولد في عام 1966، وكان بطلاً في رياضة دفع الجلة، ولعب في فريق ألعاب القوى الألمانية الشرقية للنساء. وبعد تناوله للمنشطات على مدى سنوات من قبل المسؤولين الألمان الشرقيين دون علمه، حيث كان يتم تخديره بشكل منهجي في سن المراهقة وأعطائه تلك المنشطات التى أحدثت تغيرات في كيمياء جسمه، واضطرته لإجراء عملية التحول الجنسي من أنثي إلى رجل.