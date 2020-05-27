نشر الفنان المصري ” رامي جمال ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” كشف من خلالها عن استعداداته لتجهيز ألبومه الغنائي الجديد وعن مفاجأة يعدها لزوجته .
فكتب قائلا : ” بما إني كده كده محظور قررت ابدأ في اختيار أغاني جديدة لألبومي القادم بما إني باخد سنة أو أكتر في التحضير ” .
وتابع : ” ثانيا بقي وده المهم قررت اعمل ألبوم لناريمان في أنواع مختلفة من الأغاني بجد .. الجميل إنها متعرفش إني قررت أعمل كده والأجمل إنها هتعرف من هنا ويارب نفرح كلنا بفرج ربنا ” .
لترد متابعة في تعليق لها على التغريدة تسخر فيها من رامي جمال ومن مرضه قائلة : ” روح اتعالج يا رامى من البهاق .. ألبوم إيه إنت مش بتحقق لا مشاهدات ولا إيرادات وفر فلوسك فى العلاج ” .
وهو ما دفع رامي للرد عليها فكتب : ” النوع ده من البشر بقي منتشر أوي .. شفت عند صديق ليا لاعب كرة قدم ما شابه العينة دي عاوز اقولكم إنتو ولسانكم أصعب فيروس محدش هيعيش للأبد ولينا رب نختصم بعض عنده .. يارب تكونو مبسوطين ” .