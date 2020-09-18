أثار رجل الأعمال الأميركي من أصل فلسطيني ​محمد حديد​ جدلاً واسعاً حول ولادة الطفل الأول لإبنته عارضة الأزياء الاميركية ​جيجي حديد​ من حبيبها النجم العالمي زين مالك بالسرّ.

وجاء ذلك، بعد أن نشر حديد عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لرسالة كتبها لحفيده الأول، إذ رحّب به قائلاً:”مرحباً يا حفيدي الصغير، هذا أنا، قلبي يشعر بسعادة بالغة، أتمنى لك سعادة بحجم الشمس والقمر، اعلم أن جدك موجود دائماً بالقرب منك ليفعل لك أي شيء تريده”.

كما أضاف: “عندما علمت بقدومك لقد ضحكت وذرفت دمعةً، لقد مسحت دمعتي بعيداً لأنني أعلم أنك تسكن داخل قلبي”.







