أثار رجل الأعمال الأميركي من أصل فلسطيني محمد حديد جدلاً واسعاً حول ولادة الطفل الأول لإبنته عارضة الأزياء الاميركية جيجي حديد من حبيبها النجم العالمي زين مالك بالسرّ.
وجاء ذلك، بعد أن نشر حديد عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لرسالة كتبها لحفيده الأول، إذ رحّب به قائلاً:”مرحباً يا حفيدي الصغير، هذا أنا، قلبي يشعر بسعادة بالغة، أتمنى لك سعادة بحجم الشمس والقمر، اعلم أن جدك موجود دائماً بالقرب منك ليفعل لك أي شيء تريده”.
كما أضاف: “عندما علمت بقدومك لقد ضحكت وذرفت دمعةً، لقد مسحت دمعتي بعيداً لأنني أعلم أنك تسكن داخل قلبي”.
أثار رجل الأعمال الأميركي من أصل فلسطيني محمد حديد جدلاً واسعاً حول ولادة الطفل الأول لإبنته عارضة الأزياء الاميركية جيجي حديد من حبيبها النجم العالمي زين مالك بالسرّ.