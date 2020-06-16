شارك محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ونجم المنتخب المصري متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة من احتفاله بعيد ميلاده الـ 28 الذي وافق أمس الاثنين.

وظهر محمد صلاح في الصورة وهو يحمل تورتة عيد ميلاده، وسط مجموعة من البالونات وعلق على الصورة شاكرا كل من هنأه بعيد ميلاده.

من ناحية اخرى، تصدر محمد صلاح قائمة أغلى 10 لاعبين عرب في العالم عن الموسم الكروي الحالي وذلك بحسب دراسات إحصائية فيما حل المغربي أشرف حكيمي لاعب بروسيا دورتموند المعار من ريال مدريد في المركز الثاني من القائمة، وحل الجزائري رياض محرز في المركز الثالث.