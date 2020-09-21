وجهت الفنانة المغربية مريم حسين الشكر الى شرطة دبي في اول رد فعل لها بعد تداول انباء عن القبض عليها على خلفية قيامها بنشر فيديوهات لاحتفالها بعيد ميلادها دون اتباع الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

فبعد ساعات من القبض عليها، نشرت مريم حسين عبر حسابها على انستقرام مقطع فيديو جديد لها داخل السيارة ووجهت الشكر إلى شرطة دبي قائلة:”أشكر حكومة دبي على حرصهم علينا وعلى شعبنا، اللي ما يبغي لك الخير ما يوعيك..شكراً لمجهوداتكم.. كلنا مسئولين”.

ولم تعلق مريم حسين على واقعة القبض عليها وأكتفت بالإشارة فقط إلى الواقعة، ورجح البعض ان تكون الشرطة أكتفت بتغريمها فقط والإفراج عنها، خاصة بعدما جاء في بيان الشرطة حول عقوبة مخالفة إجراءات الوقاية من كورونا بغرامة مالية مقدارها 10 آلاف درهم لكل من يقدم على إقامة تجمعات أو اجتماعات أو حفلات خاصة أو عامة أو التجمع في الأماكن العامة أو المزارع أو العِزب.

وكانت مريم حسين قد نشرت مقاطع فيديو لاحتفالها الصاخب بعيد ميلادها الـ 32، وهو ما أثار عاصفة من الهجوم عليها والانتقادات بسبب مخالفتها لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وطالب البعض بمعاقبتها.

وكان حساب شرطة دبي على تويتر قد نشر امس تغريدة كشفت عن القبض على فنانة عربية بتهمة مخالفة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا دون ان تكشف عن اسمها ولكنها أشارت إليها بالأحرف الأولى “م.ح”،