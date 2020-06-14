أعلنت مصر تسجيل 1677 حالة إصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى 62 حالة وفاة السبت، في أعلى حصيلة يومية لحالات الإصابة والوفاة يتم تسجيلها في البلاد منذ بدء تفشي الفيروس في مارس.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 42980 من ضمنهم 11529 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1484 حالة وفاة”.

وقد علق الاعلامي المصري عمرو اديب، في حلقة الامس من برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “mbc مصر” على هذه الارقام، قائلا “كل يوم الارقام تطلع فالقى الناس تلطم وموجة من النحيب والعويل” وتابع “طبعا حاجة تخوف وتضايق وتخليك قلقان وكل حاجة بس انا عايز نفكر بطريقة ثانية مثل اللي شفناها بكل دول العالم اللي شافت في وباء لازم كلنا نوقف قدامه”.

واستشهد عمرو اديب بالدول التي شهدت ارقام مرتفعة بوفيات كورونا مع كل المشاهد التي صاحبتها من مقابر جماعية وغيرها قائلا “شفنا مآسي بس الناس عدت في ده كله” ثم تساءل “فين الروح يا جماعة؟ انا مش شايف روح فين ان نحنا لازم نوقف جنب بعض؟”.