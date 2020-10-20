تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمواطن تركي شن هجوما حادا على الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” وحكومته خلال مقابلة له مع مذيع لقناة تليفزيونية في الشارع .

حيث أشار المواطن إلى عدم امتلاكه لأي نقود في جيبه بعد سؤال المذيع له : ” هل سبق لك أن تناولت الخبز فقط ؟ .. هل أكلت خبز وزبادي فقط ” .

ليجيب الرجل وهو يبكي قائلا : ” لا توجد نقود في جيوب المواطنين .. أقول لهم ضعوا أيديكم على ضمائركم هل تستطيعون النوم ليلا مرتاحين .. سنحاسبهم يوم القيامة على ذلك ” .

وتابع : ” فأنا لست إنسانا عديم الشرف لا امتلك في جيبي ليرة ونصف الليرة لأشتري الخبز .. أتمنى بكل دمعة تسيل مني أن يحترقوا في جهنم .. عمري 52 عاما لم أبك من قبل .. لن أتسامح في حقي ” .

الأتراك لنظام أردوغان: لن نتسامح في حقوقنا وسنحاسبكم يوم القيامة#تركيا_الآن pic.twitter.com/XdmyHFGFcm — Turkey Now – تركيا الآن (@turkeynownews) October 19, 2020