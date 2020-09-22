ردت النجمة التركية ميريام أوزرلي على منتقدي حملها​ بطفلها الثاني من حبيبها المجهول ومن دون زواج وذلك بعد الجدل الكبير الذي أُثير خلال الفترة الماضية بعد الكشف عن حملها

فقد خرجت أوزرلي عن صمتها لتكشف أن والد الطفل هو من الجنسية الأميركية رافضةً الكشف عن إسمه.وعن انتقادات حملها من دون زواج قائلة إنه لا يحق لأحد أن يحكم على أحد.

، وأكدت ميريام أوزرلي أنها ممتنة لكل ما عاشته وتشكر الله على كل شيء، وأن كل ما يقال الآن لا يؤثر عليها.وقالت إن حياة كل شخص مختلفة عن الآخر، لكن بالنسبة لها كانت دائما تشعر أن الله معها ويساندها وأنها تستطيع تربية ابنتها، فالطفل هبة من الله ومعجزة أن تحضر إنسان آخر إلى العالم، بحسب تصريحاتها لمجلة Hürriyet التركية.