اثارت ​ميشيل أوباما​ زوجة الرئيس الأميركي السابق ​باراك أوباما​ جدلا كبيرا بعد قولها أنها كادت أن تلقي زوجها من النافذة، مشيرة الى انهما مرّا بمرحلة صعبة، وذلك خلال حديث لها وجهته للأزواج الجدد.

وقالت ميشيل: “فكرت بأوقات عديدة دفع باراك من النافذة، أقول ذلك لتعرفوا أنه سيمر عليكم أوقات عصيبة خلال الزواج، لكن ذلك لا يعني الاستسلام”.

وشبّهت أوباما اختيار الزوج أو الزوجة باختيار فريق كرة السلة، مضيفة: “إذا كنت تنظر إلى الزواج كفريق حقيقي، فإنك تريد من فريقك أن يفوز حقا”.

وتابعت: “أحببت أن أخبركم بهذه الأشياء كي تتعلموا عن الزواج وعن أنفسكم، وعدني هذا الرجل بحياة كلها مغامرات، وقد وفى بوعده”.