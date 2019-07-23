” ناسا ” ترصد جسما غامضا عملاقا بالقرب من الشمس

“رصد مرصد الشمس وغلافها التابع لـ” ناسا “جسما مجهولا بحجم كوكب يقف ساكنا بالقرب من الشمس ليصيبه انفجار شمسي .

ونشرت وكالة الفضاء الأمريكية ” ناسا ” مقطع فيديو يظهر فيه هذا الجسم الضخم بلا حركة وعلى مسافة قريبة جدا من الشمس” .

وصرح خبير الأجسام الغامضة ” سكوت وارينج ” بمدونة ” ET Data Base ” المعنية بشئون الفضاء والأجسام الغامضة لموقع ” International Business Times ” الأمريكي بأن مقطع الفيديو لم يظهر إلا الجزء الخلفي من الجسم بسبب اتجاهه أو بسبب الضوء المرئي المحدود الواقع عليه .

وأضاف ” وارينج ” إنه مقارنة بمشاهد شبيهة في مقاطع فيديو سابقة يعتقد أن الشمس قد تكون مجوفة وربما تضم أنظمة كاملة من الكواكب الفضائية .

وتشير نظرية ” الشمس المجوفة ” إلى أن الكائنات الفضائية في تلك الكواكب تخرج عبر أبنية عملاقة على شكل الباب موجودة على سطح الشمس .

كما يرى وارينج أيضا أن الفيديو يعتبر دليلا يثبت وجود الحياة الفضائية .