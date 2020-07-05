أثارت واقعة تعدي نجم مسلسل حريم السلطان الممثل التركي ” أوزان جوفين ” على حبيبته بالضرب الكثير من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي التي تناقلت الخبر خلال الساعات الماضية .

حيث نشرت بعض المواقع تفاصيل الواقعة من بينها موقع ” Haberturk ” التركي الذي أشار إلى شجار نشب بين أوزان جوفين وحبيبته التي تصغره ب 17 عاما وتدعى ” دينيز بولوتسوز ” .

وفي البداية كان الشجار بطريقة شفهية حتى تطور الأمر إلى ضرب دينيز بوحشية كما ظهر في الصور التي تم تداولها لها وهي مصابة في عينها إصابة شديدة كما أصيبت بكدمات في جسدها .

وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج وأنها حصلت على تقرير طبي يشرح حالتها ويساهم في دعم قضيتها وفقا لما صرحت به للموقع فقالت : ” لقد تعرضت للعنف الجسدي الشديد لأكثر من ساعة .. سأدافع عن حقوقي القانونية حتى النهاية ” .

كما كتبت دينيز بولوتسوز منشورا لها عبر حسابها على موقع إنستجرام جاء فيه : ” في صباح يوم السبت تعرضت لعنف جسدي استمر لمدة ساعات من قبل أوزان جوفين حيث كنت أتواجد في منزله ” .

وتابعت : ” وسأدافع عن حقوقي القانونية ضد جوفين المسئول عن العنف الجسدي والعاطفي الذي سببه لي من خلال عدم السماح لـي بمغادرة المنزل عند تعرضي للعنف .. نحن في مجتمع لا يقبل العنف ضد النساء بأي شكل من الأشكال ” .

يذكر أن أوزان جوفين واحدا من نجوم المسلسل التركي ” حريم السلطان ” واشتهر بتجسيده لشخصية الوزير ” رستم باشا ” .