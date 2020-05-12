بث موقع ” سكاي نيوز ” تسجيل مصور لمجموعة من السجناء اللأمريكيين المعتقلين في سجن مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا وهم يتبعون حيلة غريبة مستغلين تفشي فيروس كورونا من أجل تسريع الإفراج عنهم .

حيث ظهر السجناء وهم يقومون بتبادل الكمامات وزجاجات المياه وصافحوا بعضهم البعض أكثر من مرة ويشربون من كوب مشترك من أجل نقل العدوى بينهم وبالتالي تسهيل خروجهم من السجن .

وهو الأمر الذي أدى إلى إصابة نصف عدد السجناء بالفيروس بعد إجراء الفحوص اللازمة لهم .. في حين أن آخرون يحملون الفيروس ولا تظهر عليهم أية أعراض .

وقال ” أليكس فيلانيوفا ” عمدة مقاطعة لوس أنجلوس : ” كان يعتقد السجناء بشكل خاطئ أنه إذا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا فسيتم إطلاق سراحهم لكن هذا لن يحدث ” .

وتابع : ” من المحزن أن يعتقد شخص أنه سينجو من خلال تعريض نفسه عمدا للمرض .. لقد أدانهم سلوكهم ” .

وتجري سلطات السجن حاليا تحقيقا فيما أقدم عليه السجناء من نشر الفيروس عمدا .. وقد توجه إليهم اتهامات جنائية جديدة قد تكون سببا في زيادة مدة احتجازهم .