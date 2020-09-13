تداولت مواقع السوشيال ميديا صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لنجمتين شهيرتين، كانت قد أعادت نشرها إحداهما عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، لتنهال عليها التعليقات المتباينة حيث أشار البعض إلى أن ملامحها لم تتغير كثيراً، بينما سخر منهما البعض بقوله: “ريا وسكينة”.

أنهما الشقيقتين والنجمتين الأردنيتين “ميس حمدان” و “مي سليم”، حيث أعادت الأخيرة نشر تلك الصورة النادرة من مرحلة الطفولة عبر إنستجرام، بعدما نشرتها شقيقتيهما الثالثه “دانا حمدان” لتهنئهما بعيد ميلادهما ،وأرفقتها “مي” بالتعليق:” أنا وميس .. الأستاذه دانا شكرا”.

في سياقٍ آخر، دافعت الفنانة مى سليم عن شقيقتها ميس حمدان بسبب الانتقادات التي طالتها بسبب فيديوهاتها عبر “السوشيال ميديا” ، وقال “مي” من خلال لقائها في برنامج “et بالعربي” : “اختي وبحبها ولازم ادافع عنها” .

وعلي الصعيد الفنى، كشفت مى سليم خلال ذات اللقاء عن دورها الجديد بـ”مسلسل خيط حرير”، حيث تلعب دور “سوزان” من خلال المسلسل، وتحدثت عنه قائلة: “الشخصية حلوة جدا وانا بحبها جدا من كتر ما أنا بحبها عايشاها في البيت وهما ابتدوا يقولولي يا “سوزان” .

“مسلسل خيط حرير” ينتمي لنوعية الدراما المطولة، حيث يتضمن 35 حلقة، ويتم عرضه خارج الموسم الرمضاني، وتخوض بطولته مي عزالدين، ويشاركها كل من محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى، نسمة النجار، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك.