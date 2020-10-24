تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان شهير، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلاً يبلغ من العمر 8 سنوات تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءته وجماله.

إنه المطرب المصري “محمد حماقي” الذي أستطاع أن يحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصور النادرة من طفولته، كما تناقلها عدد كبير من محبيه. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار وحياة المشاهير والفنانين.

صورة نادرة من طفولة النجم محمد حماقي

في سياقٍ آخر، انتشرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة للفنان ​محمد حماقي​، وبدا أنها إلتقطت له في بداياته الفنية، وظهر فيها وهو يرتدي بدلة مع سترة كبيرة، وتبين من خلالها أنه لم يكن يتمتع بقوام رشيق، كما هي عليه حاله اليوم، وهو ما ركزت عليه الكثير من التعليقات، ورأى معظم المتابعين أنه تغيّر إلى حد كبير

ويشار إلى أن حماقي تعرّض لموقف محرج، أثناء إحيائه في أيلول/ سبتمير الماضي، الليلة الرابعة من إحتفالات العيد الوطني السعودي التسعين، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وأثناء وقوفه على المسرح قال للجمهور قبل أن يبدأ غناء أغنية جديدة: “إي رأيكم إن أنا اختار أغنية ناسي كلامها، آه ولله، منها لله الكورونا”، لافتاً إلى أنه إنقطع عن الغناء بسبب كورونا، التي أرغمته على البقاء في منزله لمدة 6 أشهر.