كثير من الناس لا يعروفون أن عدد كبير من نجوم الفن والغناء المصريين، يمتلكون أصول غير مصرية بل وبعضهم لديه أصول غير عربية، حيث من المعروف أنهم يلجأون إلي مصر “هوليوود الشرق” لتحقيق انتشار أكبر، خاصة في السنوات الماضية، حيث أن الجمهور المصري يُعد أكثر الجماهير متابعةً للدراما والسينما والغناء والفن بوجه عام، ودائما ما يكون بمثابة منصّة كبيرة وأرض خصبة، لإكساب الفنانين قاعدة جماهيرية عريضة، الأمر الذي دائما ما يجذب الممثلين والمطربين من مختلف الدول العربية فباتوا الأشهر على الساحة المصرية .

.ويعد أبرز هؤلاء النجوم الفنان “فريد شوقي” الذي ولد في مصر وتحديداً في حي السيدة زينب ولكنه من أصول تركية، والفنانة” هند رستم” التى ولدت في الإسكندرية ووالدها من عائلة تركية، والفنان “حسين فهمي” وشقيقة الفنان “مصطفي فهمي”فعائلتهما من أصول شركسية وكان جدهما محمد باشا فهمي رئيس مجلس الشورى، كما أن الفنانة “لوسي” تربت في شارع محمد علي بالقاهرة إلا أنها من اصول فلسطينية، وعدد آخر من النجوم والنجمات

و الفيديو التالي سوف يعرض لكم بالتفصيل الأصول الحقيقية وجنسيات هؤلاء النجوم والنجمات الذين حققوا شهرة واسعة في مصر .