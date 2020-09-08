أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي .

ومن أبرز هؤلاء الفنانين، الفنانة سلوى عثمان الذي لايعرف الكثير من الجمهور أنها هي ابنة الفنان المصري “عثمان محمد علي”، الذي اشتهر بالأدوار الثانوية، والذي شارك في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية وكذلك الإذاعية، أشهرها مشاركته في مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”. والذي كان آخر مشاركته في الدراما التلفزيونية من خلال “مسلسل هوجان” في رمضان 2019.

الفنان القدير “عثمان محمد علي”

وعلي الصعيد الفنى، اكدت الفنانة سلوى عثمان أنها تجسد ضمن أحداث “فيلم صابر وراضي” حماة بطل العمل الفنان احمد آدم معربة عن سعادتها بالعمل معه خاصة أنه يختار أدواره بعناية على حد وصفها، وتضم أحداث العمل أغنية شعبية تم الانتهاء من تصويرها الأسبوع الماضى، تحمل اسم “حملونى” غناء عبد الباسط حمودة، وأحمد شيبة، ومحمود الليثى، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثى، وتوزيع باسم منير.

من ناحية أخرى تشارك سلوى عثمان في “مسلسل لؤلؤ” تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، حيث انطلق تصوير المسلسل الأسابيع الماضية ، وتخوض به الفنانة مى عمر أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية .