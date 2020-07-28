شاركت الفنانة السورية “كندة علوش” في وقت سابق على حسابها الشخصي بمواقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصورة تجمعها بوالدتها، وظهرت كندة فى الصورة وهي واضعة رأسها على رأس والدتها مرتديين نفس اللون البيج الفاتح ، وحاملة ابنتها حياة.

وهنأت كندة والدتها من خلال هذه الصورة فى يوم عيد الأم قائلة:” الدنيا أم … الله يخليلي الي بسند راسي عليها والي شايلتني بقلبا وعيونا ويطولي بعمرا … ويحفظلي حياتي الصغيرة يلي ضمتا بتسوى الدنيا والي خلت لحياتي معنى … الله يخليلكن أمهاتكن ويخليكن لولادكن ويصبر كل مين فقد أمو …الصورة من سنة”، في أشارة منها إلي تاريخ التقاط الصورة

كما نشرت كندة علوش صورة أخري جمعتها بأمها وأرفقتها بالتعليق قائلة:”مع حبيبة قلبي وروحي.. الله يخليها ويحفظها … الصورة مو كتير واضحة بس حبيتا.. شو رأيكم؟”، فيما أشار متابعيها إلي الشبه الكبير بينها وبين والدتها حيث كتب أحد المتابعين يقول “شبهك بالظبط”.

في سياقٍ آخر، اعتذرت الفنانة كندة علوش عن تدوينة نشرتها مؤخراً، موضحة أن الكثير فهم كلامها بطريقة خاطئة لم تكن تقصده، ولذلك حذفتها منذ قليل، قائلة:” بعتذر لكل من فهم كلامي باتجاه خاطئ.. في تويتة سابقة كتبتها اليوم وحذفتها منذ قليل لأن البعض حملها تفسيرات حتماً لم اكن اقصدها”.

يأتى هذا بعدما أن نشرت الفنانة السورية كندة علوش تغريدة انتقدت فيها المهتمين بالتفاعل مع القبض على فتيات التيك توك، وتجاهل التفاعل مع خبر إزالة اسم فلسطين من خرائط جوجل، وكتبت كندة عبر حسابها على تويتر: “اليوم عم نعيش زمن فيه خبر القبض على فتاة التيك توك أهم ألف مرة وبياخد تفاعل أكتر من خبر إزالة اسم فلسطين من خرائط جوجل”.