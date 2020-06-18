شاركت الفنانة المصرية ” وفاء صادق” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصوره لوالدتها وعلقت عليها قائلة:” الست دي أمي”، ليتفاجأ عدد كبير من متابعيها أن والدتها فنانة شهيرة، شاركت في العديد من الأعمال الدرامية.

أنها الممثلة الفلسطينية “أسمهان توفيق” التى شاركت بالتمثيل في العديد من المسلسلات والتى يُعد أشهرها مسلسل “فرقة ناجي عطا الله” مع الزعيم عادل إمام، ويُذكر عنها أنها تعيش حالياً بالكويت، وكانت قد تزوجت من المخرج المصري “عادل صادق” وأنجبت منه ابنه واحدة هي الفنانة وفاء صادق، وبعد أن تطلقا تزوجت من الفنان التشكيلي المصري “مصطفى عبد الوهاب” وأنجبت منه ابنتين هم مريم التي شاركتها بالتمثيل بمسلسل “فضة قلبها أبيض”، وسعاد التي دخلت عالم الغناء لفترة .

يُذكر أن الفنانة وفاء صادق شاركت في الموسم الرمضاني 2020، من خلال مسلسل “فلانتينو”مع الزعيم عادل إمام ودلال عبدالعزيز وداليا البحيري وحمدي الميرغني ومحمد الكيلاني وطارق الإبياري وهدى المفتي ورانيا محمود ياسين، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.