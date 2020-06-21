أعلن في العراق، اليوم الأحد، عن وفاة نجم المنتخب العراقي السابق أحمد راضي، في العاصمة بغداد بعد تدهور صحته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا الجديد.

وجاءت وفاة أحمد راضي قبل نقله إلى الأردن لاستكمال العلاج من فيروس كورونا، حيث اتخذت ترتيبات لنقله إلى العاصمة الأردنية عمان.

وكانت تقارير أشارت السبت إلى أنه سيتم نقل راضي إلى العاصمة الأردنية لتلقي العلاج من فيروس كورونا، بعد أن ساءت صحته أكثر، ونظرا لأن عائلته تقيم في الأردن.

وتأتي وفاة أحمد راضي بعد أسابيع قليلة على وفاة اللاعب الدولي السابق علي هادي، أثر إصابته بفيروس كورونا، بالرغم من صحته الجيدة قبل دخول المستشفى.

يذكر أن راضي يعتبر من أساطير الكرة العراقية، وصاحب الهدف العراقي الوحيد في تاريخ بطولة كأس العالم، والذي جاء في مرمى بلجيكا بـمونديال 1986 الذي أقيم في المكسيك.