نشرت قرينة الرئيس الفلسطيني الراحل ” ياسر عرفات ” منشورا لها عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” وجهت من خلاله رسالة إعتذار إلى دولة الإمارات والشعب الإماراتي .

وذلك على خلفية إساءة بعض الفلسطينيين للإمارات ورموزها وحرق العلم الخاص بها في مدينة القدس في أعقاب إتفاقية التطبيع التي قامت بها مؤخرا مع إسرائيل .

فكتبت سهى عرفات في منشورها قائلة : ” أريد أن أعتذر بإسم الشرفاء من الشعب الفلسطيني إلى الشعب الإماراتي وقيادته عن تدنيس وحرق علم الإمارات في القدس وفلسطين وعن شتم رموز دولة الإمارات الحبيبة ” .

وتابعت : ” هذه ليست من شيمنا وأخلاقنا ولا عاداتنا ولا تقاليدنا .. الاختلاف بالرأي لا يفسد للود قضية .. أقول لأجيالنا أن تقرأ التاريخ جيدا لتعرف كيف كانت الإمارات ماضيا وحاضرا تدعم الشعب الفلسطيني والقضية وإلى الآن ” .

وأضافت : ” أعتذر لشعب وقيادة الإمارات عن أي ضرر صدر من أي فلسطيني لهذا الشعب المعطاء اللطيف الذي استقبلنا دائما بكل ترحاب .. وأعتذر من أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عن هذه التصرفات غير المسئولة ” .