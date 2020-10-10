أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان لها يوم الخميس الماضي عن إصابة كبير المفاوضين الفلسطينيين ” صائب عريقات ” بفيروس كورونا المستجد .

وأشارت المنظمة إلى أن صائب عريقات البالغ من العمر 65 عاما أخذ استراحة من التزاماته في ضوء هذه الظروف خاصة وإنه يعاني من مشاكل مزمنة في الرئة .

حيث خضع لعملية زرع رئة في مستشفى بالولايات المتحدة عام 2017 بعد إصابته بتليف رئوي .

وقال صائب عريقات في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر إنه يعاني من أعراض صعبة بسبب عدم توفر مناعة لديه نتيجة لزراعة الرئة ولكن الأمور تحت السيطرة .

وأضاف إنه حاليا في العزل ويتلقى العلاج الطبي اللازم في المنزل وقام بإلغاء جميع المواعيد والاجتماعات إلى حين شفائه التام .