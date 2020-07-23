تقدم مرشحون مستقلون للانتخابات البرلمانية عن محافظة درعا بعريضة إلى الرئيس السوري ” بشار الأسد ” اعترضوا من خلالها على نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في سوريا الإسبوع الماضي .

والتي اقتصرت نسبة المشاركة فيها على 33% ممن يحق لهم التصويت وانتهت بفوز حزب البعث الحاكم .

حيث جاء في العريضة أن نتائج الانتخابات شهدت مخالفات وعمليات تزوير كبرى وأن أسماء قتلى ومفقودين ومهجّرين كانت ضمن التصويت .

كما سجل المعترضون الانتهاكات التي حصلت في التصويت جنوب البلاد مؤكدين أن القائمين على الانتخابات من رؤساء اللجان الانتخابية والمندوبين على صناديق الاقتراع قد تلقوا رشاوي مالية مقابل تزوير النتائج وزيادة أعداد الناخبين استنادا إلى قوائم توزيع الإغاثة .

وأشاروا أيضا إلى أن تدخلا أمنيا حدث بشكل غير مباشر أدى إلى توجيه العملية الانتخابية .

يذكر أن تلك الانتخابات هي الثالثة التي تم إجرائها بعد اندلاع الحرب في سوريا منذ عام 2011 .. ولم يتمكن السوريون المقيمون خارج البلاد من المشاركة في الاقتراع وكذلك المقيمون في مناطق لا تزال خارج سيطرة نظام الأسد .