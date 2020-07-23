تقدم مرشحون مستقلون للانتخابات البرلمانية عن محافظة درعا بعريضة إلى الرئيس السوري ” بشار الأسد ” اعترضوا من خلالها على نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في سوريا الإسبوع الماضي .
والتي اقتصرت نسبة المشاركة فيها على 33% ممن يحق لهم التصويت وانتهت بفوز حزب البعث الحاكم .
حيث جاء في العريضة أن نتائج الانتخابات شهدت مخالفات وعمليات تزوير كبرى وأن أسماء قتلى ومفقودين ومهجّرين كانت ضمن التصويت .
كما سجل المعترضون الانتهاكات التي حصلت في التصويت جنوب البلاد مؤكدين أن القائمين على الانتخابات من رؤساء اللجان الانتخابية والمندوبين على صناديق الاقتراع قد تلقوا رشاوي مالية مقابل تزوير النتائج وزيادة أعداد الناخبين استنادا إلى قوائم توزيع الإغاثة .
وأشاروا أيضا إلى أن تدخلا أمنيا حدث بشكل غير مباشر أدى إلى توجيه العملية الانتخابية .
يذكر أن تلك الانتخابات هي الثالثة التي تم إجرائها بعد اندلاع الحرب في سوريا منذ عام 2011 .. ولم يتمكن السوريون المقيمون خارج البلاد من المشاركة في الاقتراع وكذلك المقيمون في مناطق لا تزال خارج سيطرة نظام الأسد .
لابد من الأموات ان يصوتوا فهذا قمة الوفاء الجماهيري ههههههههههههههههه حزب البعر الاشتراكي عنده نظريات ثورجية معروفة إذا كان في العراق او سوريا هههههههههههههههه فمثلا الحك الاوتوبيسي تبع الرفيقات كان يسموه تلاحم جماهيري ههههههههههههههههه وهكذا قيام الأموات بالتصويت في الانتخابات للرفيقات والرفاق يسموه وفاء جماهيري على رأي الزعيم ههههههههههههههههه
الوفاء الجماهيري هههههههههههه
وهل تبنى الدول والشعوب بدون وفاء وتلاحم اوتوبيسي في مصلحة نقل الركاب ؟؟ ههههههههههههههه اقصد تلاحم جماهيري ههههههههههههههههه الان الرفيقات القرشانات العجايز هههههههههههههههههه بطلوا الحك الاوتوبيسي صاروا يعملوه انترنيتي ههههههههههههههههه يهاجمون الشيعة ويحكون عن ايام شهر العسل تبعهم واسرار غرف النوم ههههههههههههههه من باب الوفاء الجماهيري ههههههههههههههههه تلاقي الوحدة منهم عمرها سبعين سنة هههههههههههههههه ونازلة بكل جوهزيتها ههههههههههههههههه عيب يا ولية منك ليها ههههههههههههههههه رجلك والقبر ههههههههههههههه ما باقي فيك حتى ريحة نوكاح هههههههههههههههه وتحنين لايام الأوتوبيسات وصرتي تعمليها انترنيتيا هههههههههههههه شنو هذه الخيبة ؟ هههههههههههههههههه بالحقيقة من اشوف وحدة من هذه النوعيات اعمل لها بلوك على طول ههههههههههههههه احنا فاضين لهكذ أشكال. ؟ هههههههههههههههههه للصبايا لا باس هههههههههههههههههه حتى لو كانوا اقليات منقرضة غيرهم يفتح الله .
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