أمير قطر يقدم “3 مليارات دولار” لإيران لدفع تعويضات ضحايا الطائرة الأوكرانية

قام أمير قطر تميم بن حمد، يوم الأحد بزيارة للعاصمة الإيرانية طهران، وهي أول زيارة له منذ توليه منصبه عام 2013. وقال موقع قطريليكس نقلاً عن موقع “فوري” الإيراني الناطق عن المعارضة الإيرانية، إن تميم قدم لروحاني 3 مليارات دولار، لسد تعويضات ضحايا الطائرة الأوكرانية، التي قامت إيران بقصفها الأربعاء الماضي ، كما أورد موقع “ميدل إيست أون لاين” أنباء عن مصادر إيرانية بتقديم الـ 3 مليارات من الدوحة لطهران .

ونقلت وكالة إيران الرسمية “إرنا”، أن “أمير قطر وصل إلى طهران في زيارة يلتقي خلالها حسن روحاني، لبحث العديد من الملفات لا سيما التطورات الأخيرة في المنطقة”. وكانت إيران اعترفت رسميا بإسقاطها للطائرة الأوكرانية التي كانت تحمل 176 مسافراً، عن طريق إصابة أحد صواريخ منظومتها -والتي كانت متجهة إلى قاعدة عين الأسد في العراق- للطائرة ما أدى لسقوطها ومصرع جميع من كانوا داخلها.