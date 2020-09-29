قالت مصادر كويتية ان رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم توجهو الى قصر بيان لمقابله ولي العهد نائب الأمير الشيخ نواف الأحمد.

وظهرت تكهنات حول صحة أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الذي يتعالج في الولايات المتحدة وقال نشطاء ان مغادرة النواب ورئيس الحكومة القاعة للقاء نائب الأمير إجراء إداري متبع لكنه في ظل هذه الظروف الحساسة من الطبيعي أن يثير الارتباك والتكهنات

في هذه الاثناء تصدر اسم #الشيخ_صباح_الاحمد_الصباح على مواقع التوصل الاجتماعي وانتشرت صوره حيث علق مشاهير الكويت قائلين: “اللهم لا تفجع قلوبنا .. ولا تذقنا حزناً عليه”.

#الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح



اللهم لا تفجع قلوبنا .. ولا تذقنا حزناً عليه pic.twitter.com/LJJUwBClRn — د. خلود (@dr_kholodiii_) September 29, 2020

وردني من مصدر موثوق في دولة الكويت أن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وافته المنية الساعة ٤ صباحا، وأن الاعلان الرسمي سوف يصدر قريبا. رحم الله الشيخ صباح واسكنه الجنة. تعازينا ومواساتنا لشعب الكويت الشقيق pic.twitter.com/dnVlVAx47u — Dr. Abdulla Almadani (@abu_taymour) September 29, 2020

ليش تعيشونا بتوتر وأعصاب — روان بن حسين | Rawan Bin Hussain (@rbinhussain) September 29, 2020

هذا وما تزال الكويت تلتزم الصمت رسميًا في الرد على الشائعات المتداولة عن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.