قالت مصادر كويتية ان رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم توجهو الى قصر بيان لمقابله ولي العهد نائب الأمير الشيخ نواف الأحمد.
وظهرت تكهنات حول صحة أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الذي يتعالج في الولايات المتحدة وقال نشطاء ان مغادرة النواب ورئيس الحكومة القاعة للقاء نائب الأمير إجراء إداري متبع لكنه في ظل هذه الظروف الحساسة من الطبيعي أن يثير الارتباك والتكهنات
في هذه الاثناء تصدر اسم #الشيخ_صباح_الاحمد_الصباح على مواقع التوصل الاجتماعي وانتشرت صوره حيث علق مشاهير الكويت قائلين: “اللهم لا تفجع قلوبنا .. ولا تذقنا حزناً عليه”.
هذا وما تزال الكويت تلتزم الصمت رسميًا في الرد على الشائعات المتداولة عن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.