أيمن نور يضرب معتز مطر بـ ” الشومة ” داخل مكتبه

كشفت جبهة شباب الصحفيين تفاصيل المشاجرة التي وقعت بين أيمن نور ومعتز مطر داخل مكتب أيمن نور في قناة الشرق الإخوانية .

وأعلن ” هيثم طوالة ” في تصريحات صحفية أن المشاجرة تحولت إلى معركة بالأيدي على طريقة أولاد الشوارع وأن السبب بها يعود إلى خلافات على عائدات اليوتيوب .

وأضاف أن عندما احتدم التشابك بينهما قام أيمن نور بتوجيه ضربة قوية لمعتز بشومة على رأسه مما جعلته يفقد توازنه وأسقطته على الأرض مغشيا عليه .

كما قال طوالة أن أيمن نور قام بافتعال قصة غير حقيقية لما حدث حيث قام باستدعاء سكرتيره الخاص المدعو هيثم إمام واتفق معه على إطلاق سيناريو أن معتز مطر عادت له مرة أخرى حالة تشنجات عصبية وأزمة نفسية والتي تحدث له لإنه مازال يعالج من إدمانه للهيروين والحشيش والكحوليات وأنه تعرض لحالة إغماء .. وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقله إلى المستشفى .

وأشار هيثم طالة إلى أن الأزمة بين معتز مطر وأيمن نور بدأت بعد الاستعانة ب ” محمد ناصر ” لتقديم البرنامج الرئيسي بقناة الشرق التي يمتلكها أيمن نور .. وهو الأمر الذي لم يتقبله معتز مطر وهدد بالانسحاب من القناة مما دفع نور لاتخاذ قرارا بمنع ظهوره منذ أول الأسبوع الحالي على الشاشة في برنامجه ” مع معتز ” .

بالإضافة إلى أزمة عائدات اليوتيوب والتي ترجع إلى مطالبة معتز مطر بالحصول على نسبة من عائدات اليوتيوب تصل إلى 40% إلا أن نور رفض ووبخه بعنف مبررا بإنه يحصل على راتبا كبيرا مما أثار استياء وغضب معتز مطر .