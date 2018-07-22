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إجلاء 800 سوري بينهم متطوعين في “الخوذ البيضاء” إلى الأردن عبر إسرائيل

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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – تم إجلاء 800 سوري من ضمنهم متطوعين فيما يعرف بـ”الخوذ البيضاء” إلى الأردن عبر إسرائيل، بعد أن أصبحت حياتهم بخطر نتيجة للقتال المندلع في الجنوب السوري، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
أكدت بترا أن المتطوعين في “الخوذ البيضاء” نزحوا من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، بعد أن شن الجيش السوري هجوما عنيفا في إطار سعيه للسيطرة عليها مجددا، وقد غادروا مناطقهم بعد أن “أصحبت حياتهم بخطر”

المصدر: arabic.cnn.com

المزيد عن هذا الموضوع على الروابط التالية:

bbcarabic.com : إسرائيل تجلي المئات من عناصر “الخوذ البيضاء” وعائلاتهم من جنوبي سوريا

 

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