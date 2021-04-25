كشفت الوكالة العراقية للأنباء ” نينا ” عن قرار رئيس مجلس الوزراء العراقي ” مصطفى الكاظمي ” بإيقاف وزير الصحة ” حسن التميمي ” عن العمل وإحالته للتحقيق على خلفية حادث حريق مستشفى ” إبن الخطيب ” ببغداد .

وقرر مصطفى الكاظمي خلال ترأسه للجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء المخصصة لمناقشة الحادث المأساوي في مستشفى إبن الخطيب إجراء التحقيق برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من وزيري التخطيط والعدل ورئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي وممثل عن مجلس النواب “عضو مراقب” لتحديد المقصرين ومحاسبتهم .

كما أصدر رئيس الوزراء العراقي قرارا بإقالة محافظ بغداد ومدير عام دائرة صحة الرصافة وإحالتهم الى التحقيق .. على أن يتم التحقيق خلال خمسة أيام ويقدم التقرير الخاص به أمام مجلس الوزراء .

يذكر إنه كان قد اندلع يوم أمس السبت حريقا بمستشفى ” إبن الخطيب ” الذي خصصته السلطات العراقية لاستقبال الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا مما أسفر عن مصرع 82 شخصاً وإصابة 110 آخرين وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية العراقية اليوم .