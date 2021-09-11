قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الجمعة، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت اثنين من الأسرى الفلسطينيين الستة الفارين من سجن جلبوع شمال إسرائيل، فجر الإثنين الماضي.

ووفقاً لما ذكرت ”القناة 13“ الإسرائيلية، ”اعتقل الجيش الإسرائيلي اثنين من بين الأسرى الستة الفارين من سجن جلبوع“، لافتة إلى أن ”عملية الاعتقال تمت في مدينة الناصرة“.

وأشارت القناة إلى أن ”المعتقلين هما يعقوب قادري ومحمد عارضة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد رفعت حالة التأهب القصوى، واستنفارها إلى ثاني أعلى درجة تأهب، في ظل استمرار عمليات البحث عن الأسرى الذين فروا من سجن جلبوع.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية، الجمعة، عن مصادر عبرية قولها إن قوات الاحتلال الإسرائيلي عثرت على أدلة تفيد بأن الأسرى الفلسطينيين الستة الذي فروا من سجن جلبوع شديد التحصين، ربما توجهوا شمالًا نحو الحدود اللبنانية.