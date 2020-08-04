نفت اسرائيل ان يكون لها اي علاقة بتفجير العاصمة اللبنانية الذي ضرب مرفأ بيروت اليوم الثلاثاء وخلف مئات الاصابات ودمارا هائلا في ارجاء المدينة.

وقال مصدر إسرائيلي إن لا “علاقة لإسرائيل بالحدث”، بينما ذكر وزير الخارجية الإسرائيلية، غابي أشكنازي، أن “الحديث يدور حول انفجارات بسبب حادثة. نحن نتابع عن كثب ما يدور هناك. ولا يوجد أي سبب لأن لا نصدق ما يأتي من بيروت”.

وفي واشنطن، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للحرة أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب تقارير انفجار بيروت، وقدم أعمق التعازي لجميع المتضررين، مؤكدا استعداد واشنطن “لتقديم كل مساعدة ممكنة”.

فيما أكد وزير الداخلية اللبنانية محمد فهمي الى المواد التي انفجرت هي نترات الأمونيوم وكانت مصادرة بإشارة قضائية وعن سبب وجودها في مرفأ بيروت قال: “عليكم بسؤال الجمارك عن سبب وجودها هناك”.