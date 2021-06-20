كشفت وزارة العدل العراقية في وثيقة صادرة عنها عن إطلاق سراح ” جمال مصطفى عبد الله السلطان ” زوج ” حلا صدام حسين ” الإبنة الصغرى للرئيس العراقي الراحل ” صدام حسين ” بعد سجنه لمدة 18 عاما وانتهاء فترة محكوميته .

حيث تم اعتقاله في إبريل 2003 فكان مسئولا عن ملف شئون القبائل والعشائر وكان برتبة مقدم وفقا للوثيقة .. وكان ضمن قائمة العراقيين الـ52 المطلوبين لدى الولايات المتحدة وتسلسله الـ20 .

وجاء في الوثيقة الصادرة عن وزارة العدل العراقية : ” تنفيذا لقرار محكمة جنايات الكرخ الهيئة الثالثة بالدعوى المرقمة 1222/ج 2020/3 في 23/9/2020 والمتضمن لعدم كفاية الأدلة ضد المتهم جمال مصطفى عبد الله سلطان يحمل الرقم الإصلاحي (79205) إسم والدته ( هدلة حسن) ” .

وتابع : ” قررت المحكمة إلغاء التهمة الموجهة له وفق أحكام المادة 1/4 من قانون مكافحة الإرهاب والإفراج عنه ما لم يكن مطلوب عن ذمة قضية أخرى ” .