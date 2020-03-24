إعلان رئيس الوزراء المصري لقرارات عاجلة بشأن فيروس كورونا

عقد رئيس الوزراء المصري الدكتور ” مصطفى مدبولي ” مؤتمرا صحفيا منذ قليل بمقر مجلس الوزراء أعلن من خلاله الإجراءات الجديدة التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .

وتمثلت تلك الإجراءات في إعلان فرض حظر التجول بشكل جزئي بداية من صباح يوم غد الأربعاء من الساعة السابعة مساءا إلى الساعة السادسة صباحا ولمدة إسبوعين وفرض عقوبات وغرامات على من يخالف ذلك .

مشيرا إلى أن عدم التزام المواطنين بالبقاء في المنازل أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس .. مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهورت الأمور .

كما تقرر أيضا مد فترة تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات إلى إسبوعين إضافيين .. وإيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص من الساعة 7 مساءا إلى 6 مساءا وغلق المحلات بشكل كامل يومي الجمعة والسبت .

بالإضافة إلى تعليق الخدمات الحكومية باستثناء الصحة ويستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاعين العام والخاص لمدة 15 يوم أخرى .

وأصدر أيضا الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بتدبير مليار جنيه لوزارة لصحة من أجل توفير مستلزمات وقائية .