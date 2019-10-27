“اثنين السيارات” عنوان اليوم 12 للاحتجاجات في لبنان

يستمر الحراك الشعبي في لبنان اليوم الاثنين في يومه الثاني عشر على التوالي مع الاصرار على مطالبه الرئيسية المتمثلة باسقاط الحكومة والعهد.
وبعد السلسلة البشرية التي امتدت امس الاحد من شمال لبنان الى جنوبه، دعا ناشطون الى اطلاق اسم “اثنين السيارت” على الحراك في يومه الثاني عشر حيث يقطع المواطنون الطرقات بسياراتهم بهدف استمرار الاضراب العام الى حين تحقيق مطالبهم.
وقد تم نشر صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر بدء مواطنين لبنانيين بقطع الطرق بسياراته م في عدد من المناطق اللبنانية.
بدأت عملية قطع الطرقات بالسيارات. هذا الفيديو من #جبيل وفي جل الديب عمد المتظاهرون لهذه الطريقة من أيام. وعلى الرينغ يفترشون الأرض بأجسادهم. #اثنين_السيارات حملة أطلقت بهدف استمرار الإضراب العام في #لبنان لحين استقالة الحكومة #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/LpG49jSIXi
— Rima Maktabi (@rimamaktabi) October 27, 2019
جل الديب الان ✌🏽 ✌🏽 #لبنان_ينتفض #انتو_احلى_عالم pic.twitter.com/MQSv8Plsyd
— NicoleHajal (@NicoleHajal) October 27, 2019
طريق جبيل الآن…
مُقفَل! 🔒 #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/2V750VPgwV
— نيشان (@Neshan) October 27, 2019