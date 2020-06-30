سجلت السعودية اليوم الثلاثاء، ارتفاعا قياسيا فى عدد إصابات فيروس كورونا المستجد على أساس يومي.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان عبر حسابها على تويتر، تسجيل 4387 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الحالات إلى 190.823 حالة، بينما توفى 50 حالة، ليصل إجمالي حالات الوفاة 1.649 حالة، مقابل شفاء 3648 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 130.766 حالة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (4387) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (50) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (3648) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (130,766) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/Fb34yrVvUS — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 30, 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس عن تسجيل (3943) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID –19)، وكشفت إن 34٪ من الحالات للإناث، و66٪ ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5٪، والأطفال 10٪، والبالغين 85٪.