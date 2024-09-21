نفذت الطائرات الإسرائيلية غارة جوية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، معقل ميليشيا حزب الله، مساء الجمعة، أسفرت عن مقتل عدد من القيادات البارزة في “قوة الرضوان”، والتي تعتبر قوة النخبة في حزب الله.

وبحسب تقارير محلية كان من بين القتلى، إضافة لزعيم القوة إبراهيم عقيل، كل من مهدي البوكس، حمزة الغربية، الحاج نينوى، أبو حسين وهبي، أبو ياسر، وسراج حدرج، بالإضافة إلى عباس مسلماني وسامر حلاوي.

وتضمنت قائمة القتلى أيضًا حسن حسين، حسين حدرج، مهدي جمول، ومحمد العطار.

نبذة عن القائد الجهادي الكبير الحاج إبراهيم محمد عقيل "الحاج عبد القادر"#حزب_الله pic.twitter.com/JLqY9GKyJk — قناة المنار (@TVManar1) September 20, 2024

هذا وقد أكد حزب الله اللبناني رسميا، مساء الجمعة، ما أعلنته إسرائيل، قبل ساعات، بشأن اغتيالها القائد العسكري بصفوفه إبراهيم عقيل، في هجوم على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وقال الحزب، في بيان “التحق اليوم (الجمعة) القائد الجهادي الكبير الحاج إبراهيم عقيل بموكب إخوانه من القادة الشهداء ‏الكبار، بعد عمر مبارك حافل بالجهاد والعمل والجراح والتضحيات والمخاطر والتحديات والإنجازات ‏والانتصارات، وهو كان دائما لائقا لنيل هذا الوسام الإلهي الرفيع”.

وأضاف “بكل اعتزاز وفخر تُقدّم المقاومة الإسلامية، اليوم، أحد قادتها الكبار شهيدا على طريق القدس، وتعاهد روحه ‏الطاهرة أن تبقى وفية لأهدافه وآماله وطريقه حتى النصر إن شاء الله”.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، أمس الجمعة، اغتيال القيادي العسكري في حزب الله إبراهيم عقيل، في غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن “سلاح الجو نفذ غارة دقيقة في بيروت، استهدفت اجتماعا عسكريا لحزب الله، واغتالت إبراهيم عقيل رئيس شعبة العمليات بحزب الله، وعددا من قيادات شعبة العمليات في وحدة الرضوان