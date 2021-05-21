قال مسؤول حركة حماس، إسماعيل هنية، الجمعة، إن ما تحقق في قطاع غزة، هو نصر إلهي رباني بعدما انتفضت غزة لتدافع عن القدس.

وقال هنية في كلمة ألقاها بمناسبة إعلان وقف إطلاق النار، إن الهزيمة ستترك تداعيات كبيرة على مؤسسات الاحتلال الإسرائيلي الأمنية والعسكرية.

وتوجه بالشكر إلى مصر “التي واكبت المعركة يوما بيوم ومارست دورها من أجل كبح الهجوم الإسرائيلي”.

كما وجه اسماعيل هنية الشكر إلى إيران على تقديمها المال والسلاح والدعم الكبير للشعب الفلسطيني في مقاومته الباسلة ضد الكيان الصهيوني المحتل، حسب تعبيره.