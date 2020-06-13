شهد لبنان الجمعة، مواجهات لليوم الثاني على التوالي، بين لبنانيين غاضبين وقوات الأمن، في عدد من المدن، احتجاجا على انهيار سعر الليرة أمام الدولار وإخفاق الحكومة في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

وكانت الاحتجاجات قد اندلعت الخميس في عدة مدن لبنانية بعد انهيار الليرة، التي فقدت حوالي 70 في المئة من قيمتها منذ أكتوبر، عندما غرق لبنان في أزمة مالية تسببت في تفاقم الأحوال المعيشية.

وقد عمد المحتجون إلى إحراق و تحطيم واجهات المحال التجارية التي يمرون بجانبها وسط إطلاق هتافات.

وقد تداول ناشطون صورا لمجموعة من المحتجين وهم يتلقطون السيلفي امام احد المحلات التي اضرموا بها النار وكان لافتا وجود عدد من الاطفال بينهم.